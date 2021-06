Púlpito na igreja de São Vicente em Tiquaruçu

a igreja de são vicente em tiquaruçu também tem um púlpito, como a dos remédios e a do distrito de bonfim, na feira de santana.

são vicente é povoado velho. conta-se dele histórias que remontam a mais de 200 anos, garantem pesquisadores do reisado que já foi grande e famoso por ali.

nessa igreja um padre batizou a criança por nome maria quitéria, essa mesma que a bahia exalta a bravura e o heroísmo anualmente no dia 2 de julho.

uma placa próxima à pia batismal lembra a heroína.