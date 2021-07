Fotojornalista reencontra infância ao visitar a Ponte da Matinha

Na visita à Ponte ferroviária da Matinha, localizada sobre o Rio POJUCA entre os municípios de Coração de Maria e Feira de Santana, o fotojornalista Reginaldo Tracajá fez um longo percurso pelos caminhos da memória e reencontrou-se com locais aonde esteve nos tempos da infância.

O percurso mais viável entre a sede da Matinha até o local da Ponte, é feito passando pelo povoado do Jacu. Existe outro caminho, mais rústico e primitivo (que utiliza inclusive aterros ou bancas feitos para a ferrovia )mas nessa época chuvosa do ano fica impraticável por razões óbvias.

Fomos pelo Jacu. Ao passarmos pelo povoado, Reginaldo nos revelou que a mãe dele – Dona Amália, que conheci morando próximo à rua de Aurora – nascera naquela localidade e que ele tinha ainda memória, dos tempos de infância, do lugar.

A casa, de taipa, recuada, a mata fechada, veredas e caminhos estreitos (que ainda são), primos, tios, parentes, um turbilhão de lembranças tomou conta do fotojornalista enquanto descíamos em busca do leito do rio, até que em determinado ponto ele identificou o local exato da sua memória.

Na volta, paramos no local, aonde ele gravou este vídeo:

(328) Ponte da Matinha – Reginaldo Tracajá volta às origens – YouTube