Trabalhadores na linha do trem que nunca chegou na Feira – Manoel Braga

No primeiro artigo desta série destacamos o Vaqueiro Marivaldo naquela conversa no bar de Zé Beiçola no povoado de Linha já em terras de Coração de Maria.

Foi dele, de Marivaldo Almeida, a primeira informação que nos levou a Seu Pedro de Santo que trabalhou quando jovem na obra de construção desse ramal ferroviário que ligaria a Estação Nova em Feira de Santana à Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco (EFBSF) sobre o qual temos debruçado nossa curiosidade.

Pois o Vaqueiro Marivaldo, embora tenha nascido muito tempo depois da construção da ponte ferroviária que foi a última obra paralisada da estrada em 1961, tem a vida dele ligada à ferrovia, não somente porque nasceu ali e conhece como ninguém a região, mas também por outro laço ainda mais forte: o avô dele, Manoel Braga de Jesus foi um operário de uma das empreiteiras que construíam a linha do trem.

Foi com a mãe de Marivaldo e uma tia, filhas de Manoel Braga, que fomos conversar numa manhã de domingo, numa propriedade na localidade do Jacu onde eles nasceram e aonde vive Marivaldo : Iraci e Maria de Lourdes Silva de Jesus.

Elas hoje moram em Salvador mas tem suas raízes plantadas no lugar, como demonstraram em uma pequena e agradável conversa à sombra da árvore.

Elas eram muito crianças quando o pai trabalhou na obra. Mas lembram da grande movimentação de pessoas pois viviam em uma casa mais próxima da linha, onde se construíam os cortes, as bancas e a ponte para a passagem do trem que nunca passou.

De acordo com as anotações da carteira de trabalho ele trabalhou como apontador de turmas de operários.

Ao morrer aos 62 anos, Manoel Braga já era reconhecido como um excelente tratador e domador de cavalos na região de Feira, participando de cavalgadas e apresentações envolvendo esses animais de sela e de ‘pisada’.

Nos próximos artigos revelaremos mais pessoas da região, vivas ou já falecidas, que desprenderam suor e trabalho na construção do sonho de uma ferrovia que traria mais desenvolvimento para Feira de Santana.

Confira a série completa: O trem que nunca chegou na Feira