O que fazer? Ruínas no Centro de Cultura Amélio Amorim

As fotos deste post são de agosto de 2017, no dia de São Roque (16), padroeiro dos inválidos e do melhor amigo do homem, o cachorro.

Se alguma coisa mudou de lá pra cá foi a quantidade de morcegos se escondendo e mais ferrugem aparecendo.

Centro Estadual de Cultura Amélio Amorim.Ruínas de um restaurante e uma boate.

+ de 30 anos de abandono e ocupação de espaço inútil.

O que fazer ???