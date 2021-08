Rádio Quilombo: Guda Moreno defende o ensino do samba-de-roda nas escolas públicas

O cantor e compositor Guda Moreno defendeu hoje em entrevista na Rádio Quilombo FM 106,7 Mhz, em Candeal II, Feira de Santana, que seja criada uma disciplina para o ensino do samba-de-roda às crianças nas escolas públicas. O programa também foi transmitido pelo Instagram

Guda, com Dona Chica do Pandeiro e Zezéu, lidera o grupo Quixabeira da Matinha, um dos mais tradicionais da Bahia.

O samba de roda foi o primeiro gênero musical brasileiro a se tornar patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco, em 2005.

Na rádio Guda falou sobre a formação do grupo, sobre estilos de percussão e variantes do samba-de-roda, alem de tocar e cantar.

A Rádio Quilombo é comunitária com forte inserção no distrito da Matinha o que foi percebida pela quantidade de ouvintes que interagiram com o programa que chama-se “Domingo Interativo”, apresentado por José das Virgens e equipe.

Durante a programação da manhã,sob o comando de Dionísio Júnior, o JR, “Os Meninos de Zezéu” da Quixabeira também deram um show de samba.

Toda a programação foi pontuada com histórias, fatos, anedotas e brincadeiras sobre pessoas e lugares do distrito rural.

Guda demonstrou ainda preocupação com a situação dos grupos de samba-de-roda do estado que enfrentam o paradeiro provocado pela pandemia. Ele faz parte da Associação que cadastrou mais de 100 grupos de sambadores e sambadeiras entre o Recôncavo e Sertão baiano.

No próximo domingo, a Raio anunciou a participação de forrozeiros pé-de-serra, um estilo musical que também tem afinidades com a região.