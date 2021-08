Exonerado, ex-secretário de saúde era ativo nas redes e “antagonizava” com Colbert

O médico Fábio Vilas Boas pediu, hoje à tarde, exoneração do cargo que ocupava desde 2015 como secretário estadual de Saúde. A saída veio após o secretário ter chamado a chef Angeluci Figueiredo de “vagabunda” e na esteia de acusações de “racismo, misoginia e machismo“ pelo próprio Partido dos Trabalhadores.

Personagem ativo nas redes sociais, o secretário já protagonizou discussões com celebridades – como a cantora Ivete Sangalo, de quem cobrou mais envolvimento em questões sociais. Vilas Boas também foi, durante a pandemia, um frequente antagonista do prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho.

Ainda em maio de 2020, o secretário classificou, em entrevista ao portal Bahia Notícias, a política de abertura do comércio em Feira de Santana como “exemplo de erro: abriu, taxa começou a subir”. Em outra ocasião, afirmou que a prefeitura não abriu um posto de atendimento de referência para Covid, tendo o Mater Dei [maternidade transformada em hospital de campanha] “apenas 5 leitos de UTI em operação”. Na ocasião, o prefeito classificou a fala do secretário como “vazia e sem embasamento técnico”, mas colocou panos quentes e afirmou não haver tensão na relação com o governo estadual.

Mais recentemente, o antagonismo esquentou e em abril, após Vilas Boas destacar pelo Twitter a alta de casos em Feira de Santana, o prefeito reagiu afirmando que o secretário estaria com uma “birra ridícula”. Já em julho, o Colbert desafiou o secretário a “puxar a orelha da prefeita de Lauro de Freitas” (Moema Gramacho, do PT) e atribuiu a insistência com a qual Vilas Boas citava Feira a “perseguição” e “provocação política”, acusando o secretário de querer antecipar o clima eleitoral de 2022.