Sanfona de Bié dos 8 Baixos vai a leilão

Uyatã Rayra me diz que os filhos, filhas de Bié dos 8 Baixos vão apurar em R$ uma das sanfonas, talvez a vermelha que parecia ser a preferida do falecido sanfoneiro de feira livre no Centro de Abastecimento de Feira de Santana.

A crise agudada pela ausência do cabeça da família, as contas, os prazos, a vida segue e uma das oito baixos de Bié pode ser a solução para eventuais dificuldades de familiares descendentes do artista.

Francisco de Sena, Bié, gravou o seu primeiro CD/EP em um trabalho de estúdio e arranjo refinados pela presença de músicos contemporâneos da cena baiana. E não usufruiu do trabalho. Um AVC interrompeu a sequência de lançamentos, lives e entrevistas e o resultado todos sabem, Bié faleceu deixando o legado.

A decisão de levar uma das sanfonas ao leilão já foi tomada. Resta agora a organização geral para a divulgação das datas.

