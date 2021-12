Projeto do SESC anima os sábados no Map de Feira

O projeto ‘O Centro tem Cultura’ voltou a animar os sábados do Mercado de Arte Popular em Feira de Santana.

No último sábado o cantor e compositor Asa Filho com o sanfoneiro Neném do Acordeon apresentaram-se no palco interno do Map de 11 horas até cerca de 14 horas.No sábado anterior a atração foi o forró do da forneiro Baio do Acordeon com a banda ‘Os Bambas do Nordeste’.

O projeto ‘O Centro tem Cultura’ foi idealizado há cerca de seus anos pela sambista Maryzélia e executado pelo SESC primeiro no Centro de Abastecimento e depois no Map.

Divulgaremos a atração do próximo sábado, tão logo tomemos conhecimento.