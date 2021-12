E vai fazer o quê com o Campo do Gado? Uma PPP?

O Memorial da Feira tem no acervo reunido pelo jornalista Marcondes Araújo, um vídeo de 1927 mostrando o antigo Campo do Gado quando ainda funcionava onde hoje é a Praça do Nordestino, no centro da cidade. (clique aqui).

Dali a feira do gado foi para ‘os currais novos’ que hoje é o quarteirão onde estão a Biblioteca, o Museu de Arte Contemporânea, o Fórum Filinto Bastos e o Colégio Municipal.

Depois ela foi levada mais a leste da urbe que crescia e ficou nas imediações de onde é hoje o Shopping Boulevard e o inconcluso Centro de Convenções até ir para o extremo oeste, na antiga estrada boiadeira de Jaguara, onde está até hoje.

Agora, passados quase 40 anos da última mudança, o governo municipal parece ter encampado a ideia do pecuarista e vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins da Silva Filho, de levar a feira semanal de animais de novo para o lado leste da cidade, no Parque de Exposição João Martins da Silva, na BR-324. João Martins da CNA é o filho do doador das terras ocupadas pelo Parque que leva o nome do patrono. (leia mais clique aqui)

A ideia, aparentemente é boa. Mas é apenas uma ideia. E como tal não deveria ser apresentado quase como um fato consumado, como indicam entrevistas do prefeito e secretários. Não foi apresentado nenhum estudo de viabilidade e nem a resposta para uma pergunta inquietante: e o Município vai fazer o quê com o Campo do Gado? uma PPP?

Na foto, o lugar de negociação de equinos, muares, asininos; note a escultura em vara e couro, de Juraci Dórea.(2014)