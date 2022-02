Segunda-feira na Feira

A Banca de Cordel de Jurivaldo no Map não é nenhuma startup e nem possui 1/3 dos atrativos e confortos que o freguês pode usufruir, por exemplo, no Dom Café. Ainda que esse café fique em uma área do shopping, uma esquina, que frequentadores mais seletivos chamam de a Marechal do Boulevard. Talvez por essa semelhança que me revelou um advogado cearense que faz do ponto seu escritório, me identifico muito com o ambiente e também frequento desde quando outro advogado, norte-riograndense, o frequentava, Raimundo Mendes da Silva. Saudade do amigo.

Mas a Banca de Jurivaldo, como estava dizendo, já funcionou debaixo de um oiti onde tem uma pedra pintada de vermelho na praça ali defronte que eu chamo praça do Map mas é nome de Coronel, como é a do Lambe-lambe ali atrás. Como ia dizendo, a Banca é mais ponto de passagem do que terminal da linha, então tem o povo e muita vida circulando. Este senhor é Vivaldo Santiago, conhecido também como ‘Peéca’. Filho do distrito rural de Bonfim de Feira. Octogenário, vendeu ‘guaraná’ na feira livre, trabalhou em padarias na Kalilândia.Está sempre de passagem pelo Map, onde aconteceu essa foto. E acho que uma outra dele foi a primeira que o artista Jean Lima transformou em aquarela, com seus pincéis de ouro, como essa da foto principal, a moça e as maçãs na feirinha. Tudo é feira.

Cuidado, Tomba – Os tempos são outros mas nunca é demais lembrar que foi a Conder quem fez um projeto de requalificacão para o Mercado de Arte Popular que foi um “terror” até ser amenizado com a última reforma.Quem não lembra do telhado de zinco? Projeto de gabinete à beira-mar…essa turma de Salvador…

É ruim falar de mortes, de mortes violentas e súbitas mais ainda. Na profissa tive que fazer obituários, escrever necrológios, alguns por dever, outros por pura emoção, outros sem gênero. Mas às vezes é preciso escrever sobre morte. E perguntar. Quem matou a criança de 2 anos e meio no bairro do Aviário em Feira de Santana? O que houve naquela noite na avenida Olney São Paulo? Esse mistério será algum dia desvendado?