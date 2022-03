Chegou a melhor chance de Zé Ronaldo ser candidato com ACM Neto

***Marcelo Nilo tem um futuro biológico maior pela frente, pode esperar, e não tem o encorpamento eleitoral e potencial de captação de votos no interior, por razões óbvias, que tem o ex-prefeito de Feira de Santana. Por ironia, em nenhum instante, o ex-candidato a governador em 2018, teve tanta chance de participar da majoritária. Embora sempre bom ressaltar o velho adágio atribuído ao mineiro: “A política é como nuvens...”****

****Tem gente que não passa lá nem pra comprar uma cocada a 1 real na holding do Galego, depois do almoço, quando o lufa-lufa da Marechal e adjacências diminui, há espaço nas calçadas e as pessoas estão modorrentas. Antigamente diziam que haviam os lanceiros da Marechal, os pequenos ladrões que treinavam os dedos enfiando-os sistematicamente em bocas de garrafas para depois, como uma pinça perfeita, metê-los agilmente nos bolsos e bolsas dos tabaréus e madames em compras pelo centro. Isso é coisa do passado. Bem, escrever assim não é garantia de que você não será vítima dessa arte totalmente artesanal e manufaturada, completamente distante dos golpes modernos . O passado não vai totalmente embora das cidades. Você pode perder o celular sem sentir a mão capturá-lo do bolso. Quando morei no Recife, século passado, havia uma fotografia exposta em uma das ruas do centro velho, uma foto flagrante, p&b, com um lanceiro colocando os dedos na bolsa da senhora, ambos andando a passadas ligeiras. O encontro de duas artes. A barraca (uma barraca!) ficava próxima ao antigo Cine Moderno na praça do qual vi Caju e Castanha, então dois meninos, cantar côco da embolada. .****

****Encontrei numa manhã dessas tomando café no Predileto. Manhã cedo sem mais névoas mas agradável o suficiente para uma boa conversa, pontuada por famílias, experiências e o banal dia-a-dia.****