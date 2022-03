Valdomiro Silva diz, pra afagar meu ego, que tenho entusiasmo de principiante no jornalismo que tento fazer aqui na província. O fundador da Tribuna Feirense sabe ser bom em gentilezas e comigo essa não foi a primeira. Uma delas, expressa mais do que em palavras, foi a viagem que me proporcionou fazer a Florianópolis, representando o bravo semanário que ele pôs a circular quando o sonho do Feira Hoje foi pelo ralo das mudanças. O jornal, com uma linha de revista semanal, analítica e de notícias, ocupou um espaço importante no campo da reflexão cidadã. Mas todo esse nariz de cera é pra dizer que foi com um pouco desse entusiasmo de principiante que fui à Câmara de Vereadores ver o embate Paulão do Caldeirão x Moura Pinho e sai de lá como um repórter foca frustrado, pauta furada, o procurador preferiu ser notícia pela ausência. Frustrado, fui tomar sorvete de mangaba cujo cheiro e sabor me remetem diretamente à capital do estado onde nasci, Natal.

****O folheteiro Jurivaldo Alves está de malas e malotes prontos para o Cariri Cangaço em Paulo Afonso. Começa nesta quinta-feira,24. Juri leva mais de 500 publicações, em livros e folhetos,todas relacionadas ao cangaço e culturas nordestinas. Essa não é a primeira vez que ele vai ao evento que este ano acontece na Bahia pela primeira vez O Cariri Cangaço já é uma tradição e Jurivaldo é conhecido no meio dos estudiosos e admiradores do Cangaço. Sua banca itinerante tem clientes fixos e recomendados pela diversidade que oferece.******

