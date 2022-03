Planetários, MAP e o candidato a vice-governador

No saguão do Planetário Parque do Saber tem uma pequena exposição com painéis de fotos mostrando a vida intelectual de Dival Pitombo, escritor e professor feirense que dá nome ao equipamento. O Parque do Saber foi idealizado pelo cientista Cesar Orrico também fundador do Observatório Astronômico Antares hoje ligado à UEFS. Temos em Feira, portanto, dois planetários. Isso me dá um orgulho feirense daqueles, minha cidade é a única do Brasil que tem dois planetários, mas uma frustração enorme diante da minha insistente ignorância em coisas estelares e continuo, apesar dos dois planetários!, com dificuldades de identificar o Cruzeiro do Sul e muito menos a estrela Orion.****

****O Mercado de Arte Popular o MAP, passa por uma fase muito ruim. NÃO são as paredes nem as colunas, ou o telhado e boxes, não são as paredes descascadas que estão ruins, mas a alma do Map. Está adoentada, desanimada, faltando ânimo e fé. Eu queria tanto que a Feira poder público, a Feira artistas, a Feira de escarpan e sapato social, a das universidades, dos colégios, das associações de classe, olhassem e entendessem a importância sub aproveitada do Mercado. Vamos pensar, minha gente. Progresso não é só concreto e viadutos****

****Faltam poucos dias para a definição do candidato a vice com ACM Neto. Nesta quarta-feira Rui Costa anunciou quem vai colar com Jerônimo: o vereador da capital, emedebista Geraldo Jr. A decisão reflete diretamente aqui em Feira sem efeitos políticos eleitorais mas provocando incômodos partidários já que o prefeito Colbert Filho também é emedebista mas apoiador declarado, até entusiasmado, ao seu modo, de ACM. Jerônimo-Geraldo é uma chapa bem metropolitana pra não dizer “de Salvador” e, aparentemente sem penetração no interior, mesmo em Feira onde o candidato a governador morou e é professor. A propósito disso, já tem gente cobrando essa identidade dele com a Princesa. No campo de ACM a escolha pode se afunilar entre Marcelo Nilo e Zé Ronaldo, ambos com perfis interioranos.****