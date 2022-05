Fernando Ramos e as cartas de amor à atriz

Quando o jornal Folha do Estado abriu as portas na praça da Matriz a casa onde morou o escritor Fernando Ramos ainda existia, acho que até morava gente nela. Não era um casario que chamasse tanta atenção como a pequenina casa de Dona Dourada, na praça Dois de Julho da Rua de Aurora, pintada com uma variedade de cores que realçava as obras de arte dos pedreiros artesãos que faziam fachadas maravilhosas como as que vemos, por exemplo, no Paço Maria Quitéria. Fernando Ramos foi uma figura de relevância no seu tempo. Seu romance – “Os Enforcados” – foi premiado e referenciou ainda mais o autor feirense nos círculos intelectuais e literários da Bahia. Dizem que era um homem tímido e romântico. Não me interessei pelo casarão como devia naquela época e esse exemplar do livro só me chegou às mãos há poucos anos pela bondade fraterna do colega André Pomponet, um genuíno “rato” de sebo de livros antigos. O livro é seco e duro como o título, mas comovente e tem estilo. Dizem dele também existirem cartas apaixonadas, cartas belíssimas de amor para uma bela atriz feirense que hoje não mora mais no Brasil mas ainda as mantém guardadas a “sete chaves”.

