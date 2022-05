Doutor Deraldo, ex-prefeito de Irará faz 95 anos

O médico Deraldo Campos Portela, o “Doutor Deraldo”, ex-prefeito de Irará, completa hoje 95 anos idade. Figura admirada e querida em toda a Bahia pela simplicidade e dedicação com que exerce a Medicina, elegeu-se prefeito em circunstância singular, quando Irará teve sua área territorial drasticamente reduzida com o desmembramento e emancipação dos distritos, hoje municípios de Água Fria e Santanópolis. Nenhuma corrente política local, naqueles anos 60 do século passado, quis lançar candidatos e Doutor Deraldo foi escolhido e eleito como candidato único. Filho natural de Irará, voltou pra cidade depois de formado e nunca mais saiu.Reside ainda na casa que foi de seus pais, e até poucos anos atrás ainda trabalhava no seu consultório atendendo pacientes, na maioria das vezes, gratuitamente. Sua popularidade não veio do mandato único que exerceu, mas das grandes demonstrações de desprendimento e caridade das quais o Município todo se orgulha. É patrimônio vivo. Escritor, poeta, é benemérito incentivador da cultura popular. Muito religioso, é oblato do Mosteiro de São Bento desde os tempos de estudante em Salvador. Toda minha alegria hoje para esse verdadeiro homem do bem.

