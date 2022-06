Jornalista Glauco Wanderley ‘desmascara’ o vereador Fernando Torres

“Não compreendeu nada ou, volto a ressalvar, não quis compreender” diz o jornalista Glauco Wanderley em audiovisual onde ele pontua, uma a uma, as transgressões interpretativas do presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Torres, durante depoimento do secretário de Comunicação de Feira de Santana, jornalista Edson Borges. O título do vídeo já diz muito “Fernando Torres quer criar a CPI do mal entendido”

“Mas ele conseguiu o que queria, uma manchete no jornal A Tarde, o que importa a ele é desgastar o Município. A manchete já assume que houve um desvio e diz “Câmara de Feira quer CPI para apurar desvios“, critica Glauco.

No vídeo Glauco comenta mostrando o que disse Edson e o que disse Fernando sobre o que Edson disse. Não é difícil perceber a má intenção do presidente da Câmara produzindo verdadeiros fake news. Assista: