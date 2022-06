O garçom Godofredo, Zé Ronaldo e a Micareta de 2016

Olhando “Gode” descansar numa ponta do sofá enquanto José Ronaldo falava sobre a Micareta de 2016 pensei em quem seria o garçom do Gabinete do Prefeito Arnold Silva naqueles distantes anos do século passado quando foi construído este solene Paço Maria Quitéria para ser Prefeitura Municipal da Feira de Sant’Anna. Ronaldo anunciou 15 grandes nomes da música baiana ou regional para animar os foliões ‘pipoca’ que é o apelido carnavalesco do que antigamente se chamava de ‘povão’. A Micareta de Feira é um patrimônio imaterial da cidade. Está na veia festeira do feirense e nenhum governo municipal receia investir na festa.Este ano acontece de 28 de abril a 1º de maio. Gode tem mais de 20 anos de Paço. Quando Ronaldo chegou, ele já estava. Já assistiu diversas apresentações como esta, de diferentes governos, pensei olhando para esse semblante meditativo. Godofredo Souza é viúvo, tem uma filha adolescente que é seu orgulho. Ano passado a Câmara de Vereadores lhe outorgou uma Comenda. Teria o garçom de Arnold recebido também uma comenda da Intendência? divaguei. Enquanto isso Ronaldo anunciava a banda Aviões do Forró, com a sua conhecida pegada eletrizada, percorrendo o Circuito Maneca Ferreira, sem cordas, uma Micareta pipoca. Banda Eva, o sertanejo Daniel Vieira, o carismático Saulo, É o Tchan, Luiz Caldas e Neto LX, o cantor preferido das pessoas que estão com sobrepeso. No sábado Durval Lelis, os suingues de Amanda Santiago e de Leo Santana, mais a banda Babado Novo. Tudo prenúncio de uma grande festa, como deve ser nossa Micareta. Quando o Prefeito passou o microfone para as ‘breves palavras’ do Secretário de Cultura, Gode pareceu despertar da letargia e virando-se para mim perguntou curioso: Ele falou da Kalilândia? O jornalista Bastista Cruz me acudiu: não, este ano não tem tem o Circuito Charles Albert. Eu conheci Charles Albert. Mas quem era mesmo o garçom do Paço no tempo de Arnold? pensei, enquanto me despedia de Gode que voltava ao trabalho incansável e honrado de servir.

*O texto acima foi publicado em março de 2016, com outro título, aqui no Blog da Feira.