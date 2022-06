Em São João do Candeal , depois de Tanquinho, o velho Adolfo fez 100 anos à beira-da-estrada onde mora em casa antiga de fazenda. Ao derredor da vila com casas de um lado e outro da BR-324 é uma fazenda com mais de 4 mil tarefas de terra, todas, dizem em São João do Candeal, pertencem ao fazendeiro Antônio de Juquinha, de Feira de Santana .

Pelos caminhos da Matinha – Moço, por aqui eu chego na Quixabeira? De Guda e de dona Chica, chega sim, vá direto, antes de terminar o asfalto à direita você vê a sede da Associação Coleirinho da Bahia, o palco, o casario, é lá… obrigado, de nada, outra coisa,sim, depois da Quixabeira como chego ao Baixão? continua reto, vai pegar um calçamento de paralelo, não entre à direita, você quer ir pro Baixão ou pro Parque de Vaquejada de Lourenço? na verdade eu quero ir a Jacu, passa pelo Baixão não é? de lá vou pra ponte, que ponte? no Jacu? a ponte do trem. Ah…

Impeachment de Colbert volta à “ordem do dia”. A palavra composta tanto pode ser a fase de uma sessão do parlamento como o roteiro de filmagens cinematográficas ou ainda o assunto ou a fofoca do momento na mesa diária do botequim da esquina do bairro. No caso do prefeito da Feira o assunto foi requentado de novo e posto na mesa pelo presidente da Câmara de Vereadores, um dos mais próximos do cargo na linha sucessória ao Paço Maria Quitéria. Tanto é que ao desembrulhar a ameaça mandou também um presente de advertência ao vice -prefeito o xará Fernando de Fabinho: ou ele combina como vai ser o filme ou “não vamos trocar seis por meia dúzia”.