Museu Regional de Arte devia abrir em fins de semana

Que não sejam todos os finais de semana, hábito difícil de emplacar em instituições públicas, mas pelo menos em um a cada mês o Museu de Arte Regional de Feira de Santana(MRA) deveria estar aberto à visitação pública. O MRA, pelo seu acervo, e especialmente por uma coleção, a dos ingleses, é um dos museus mais importantes do país. A avaliação não é minha que sou apenas um observador leigo das artes e um admirador prestante do Museu da rua Conselheiro Franco. A foto é de ontem e o quadro é um auto-retrato de Raimundo de Oliveira, artista feirense que é nome de um outro Museu da cidade, o de Arte Contemporânea na rua Germiniano Costa. Paradoxalmente, Feira é ‘terra de museus’. Somente sob a guarda da Uefs existem pelo menos dois, o MRA e a Casa do Sertão onde inclusive está parte do acervo primevo do Regional que diz respeito à ‘civilização do couro’.

