Dez anos da morte de Noratinho da Pamonha

Neste mês de outubro completa dez anos da morte (2012) de Noratinho da Pamonha (Honorato Alves). figura popular de Feira de Santana que ficou conhecido não apenas por vender pamonhas quentinhas pelas ruas do centro mas pela maneira como propagava sua mercadoria utilizando pregões que ele criou para incentivar crianças e adultos a comprar a pamoinha de Noratinho. Ele chamava a atenção também pela estatura, negro alto, com voz penetrante. Morreu com presumíveis 111 anos, não há certeza sobre a data. Não há nenhuma homenagem mais visível e merecida ao grande “publicitário”, como o considera o artista plástico e publicitário Vivaldo Lima. O também artista Gabriel Ferreira Preto chegou a sugerir o nome dele para o Viaduto que liga a BR-324 â avenida Noide Cerqueira mas havia morrido há pouco tempo o presidente da Câmars de Vereadores…Mas os conhecidos pregões dele ficaram na memória de gerações de feirenses. Em homenagem, transcrevemos esse (o ritmo e a melodia só para quem ouviu)

Oh! Papai me dá dinheiro, Menino compra pamonha. Papai tava dormindo Mainha compra pamonha Papai já levantou Mainha compra pamonha Papai já viajou Mainha compra pamonha Mainha, me dá dinheiro. Futuca, mainha, a costela de painho. Pra painho acordar pra me dá dinheiro/ Menino, compra pamonha”.