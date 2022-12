A igrejinha da torre mourisca não se integrou no espírito natalino e muito menos na decoração que se espraia pelo seu pequeno largo. Por que não LEDS na sua fachada? Vá saber… Está fechada há dois anos.É tombada pelo IPAC como o mais antigo templo religioso da cidade. Mas não se sabe, com precisão, o ano de sua construção. Falha histórica que até o poeta Godofredo Filho tentou um tempo consertar, sem sucesso. Acho que os historiadores de Feira não ligam para esse detalhe. Nem o povo para a igreja em si que, embora ela própria um ornamento, fica perdida no lufa-lufa do comércio. E assim continua até no Natal quando ela deveria ser a estrela maior. Colocaram foi uma delegacia de polícia na porta…

Por dentro a igrejinha impressiona também. Pilares sólidos, teto madeirado, e um púlpito proeminente digno de um Padre Vieira e seus célebres sermões na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador, admoestando autoridades e animando a população à participação decisiva nos assuntos da urbe.