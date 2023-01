Angelo e Felipe reforçam imagem do Governo do Estado em Feira

Com o deputado Angelo Almeida e o advogado Felipe Freitas no Secretariado, o governador Jerônimo Rodrigues reforça e diversifica a imagem política do Governo do Estado em Feira de Santana que, indiscutivelmente, (estou errado?) tem a marca do deputado Zé Neto. Nos últimos anos a fraca desenvoltura do deputado estadual Robinson Almeida, “sucessor” de Neto, ampliou o vazio de representatividade estadual do municipio e região. Angelo e Felipe, é o que se interpreta, vão preencher esse vazio e ampliar espaços para “fora da bolha”. Muito fluxo de conversas e diálogos interpessoais e entre instituições será pulverizado entre as duas Secretarias, Desenvolvimento Econômico e Justiça/Direitos Humanos. Como dizia o motorista Zé de Binha, o asfalto Feira-Salvador-Feira vai afundar de gente indo ao Centro Admnistrativo resolver pendências com os dois “secretários de Feira”. Isso não significa que o deputado federal Zé Neto perde força política, como andam bradando por aí pelos breus das tocas . Cabe muito bem outra interpretação menos provinciana e passional. Ou esperar o tempo.

