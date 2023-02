Capela de São Vicente do Mossoró onde Santo Antônio resistiu a Lampião

A foto foi feita do último andar do edifício de vidro erguido onde foi o Cine Caiçara do Mossoró. A Capela de São Vicente, essa, é a do “fundo redondo” e de sua torre um atirador especial disparou tiros fatais nos dois cangaceiros de Lampião, Colchete e Jararaca, no histórico ataque do bando à cidade em 1927.

Foi construída como remédio para o desemprego e a multidão de famintos que chegaram na cidade numa daquelas secas bravas do início do século 20. No meio do século ganhou esse patamar que na década de 60 tornou-se um campinho improvisado, de futebol, e quadra pública da meninada moradora dos arredores.

Tem mais uma curiosidade que os vicentinos relevam sem se sentirem injustiçados: a capela é de São Vicente mas como foi no dia de Santo Antônio a resistência mossoroense ao bando de cangaceiros (13 de junho) é ao santo de Lisboa a quem são dedicadas as novenas anuais, durante muito tempo ministradas pelo padre Sátiro Dantas, à época capelão e diretor do Colégio Diocesano Santa Luzia, foi fundador da Universidade, um educador reconhecido no Rio Grande do Norte.

“glorioso Santo Antônio”/grande amigo do Senhor”