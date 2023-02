Pau dos Ferros é uma cidade muito grande e dessa vez não vi esse profeta pelos lugares em que costumava encontrá-lo, como nesse dia dessa foto expressiva da sua fé e convicção nas palavras. Ele está sereno explicando o porquê de palavras divinas a serem ditas ou não pronunciadas. Há quase 10 anos em PDF. Como ele está? Fiz esta pergunta em outras redes e alguém respondeu que ele ultimamente tem estado mais em Natal ao lado das filhas. Já Honório de Medeiros, escritor, pesquisador do cangaço, advogou durante um tempo na comarca de Pau dos Ferros, comentou apenas com o nome: Zé de Mineu. Logo depois alguém comenta com outra notícia ainda melhor: ele voltou para Pau dos Ferros com ‘mala e cuia’. E está bem.

No meu canal no YouTube há vídeo com ele falando e explicando o sentido de palavras hebraicas.