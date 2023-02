O Diário da Borborema funcionava a poucos metros desse afamado e azulado colégio feminino de Campina Grande, o Damas. A Redação do jornal ficava num primeiro andar na Venâncio Neiva onde da pequena sacada via-se uma parte do Calçadão.

Esse ano fui novamente à Biblioteca de Obras Raras ‘Átila Almeida” , da UEPB, onde encontra-se a coleção das edições desse diário campinense, o ‘velho’ DB. Esse núcleo fica em Bodocongó, no mesmo prédio da Reitoria, mas havia se mudado e as instalações que vai ocupar na Biblioteca Central não estão prontas. A coleção, inacessível por enquanto, me informa uma prestimosa e jovem bibliotecária a quem seria desnecessário dizer o que eu procurava. Mas talvez não o seja aqui, numa conversa por escrito como escrita foi, mas em papel e máquina de datilografia, a entrevista com Henfil num suplemento que tinha o sugestivo título de TUDO. Fica pra próxima.