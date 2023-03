As aventuras de Zé Francisco e Ceará pelo Tocantins

Aguardo Ceará dar as caras pelo MAP. O parceiro dele, Zé Francisco, a foto é prova, já pintou pela banca de Jurivaldo a viagem que os dois fizeram ao estado do Tocantins até a cidade de Almas.Olha que nome! Almas! Coincidência, já tivemos uma Almas baiana aqui perto de Feira. Segundo o jornalista Adilson Simas a Almas feirense era ninguém menos quem hoje é Angüera, município vizinho onde está a fazenda Malhada, do vidente Pedro Regis, e a romaria de Nossa Senhora da Paz a quem Pedro reverencia todas as semanas… Mas eu dizia que aguardo Ceará para ouvir a história dele sobre a viagem até Almas, passando primeiro por Luiz Eduardo Magalhães e Porto Nacional. Em todos os lugares os dois fazendo repentes e tocando viola.

Relacionado