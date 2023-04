Jerônimo presta homenagem à memória de Zequinha Coutinho

O governador Jerônimo baixou o tom com a Prefeitura de Feira no evento de ontem. Não houve as cutucadas ao prefeito Colbert como nas outras vezes em que esteve na cidade, provocado também, diga-se, pelas críticas do Prefeito ao novo governo estadual. O governador estava tão “leve” que falou até em “união”, referindo-se, claro, à Micareta de Feira, a maior festa popular do interior da Bahia e aos “investimentos” que o governo fará pelo êxito da festa.

Ao invés de “picuinhas” Jerônimo preferiu demonstrar empatia e intimidade com a cidade e esquecer as rusgas com o Prefeito opositor, e no discurso lembrou a figura de Zequinha Coutinho,dono do bar que virou point de tantas Micaretas e blocos micaretescos. Falou da figura popular e controversa que era Zequinha com intimidade de quem era frequentador assíduo do Ponto do Zequinha. Se era ou não, isso não importa, o que valeu foi a justa lembrança. É isso aí, governador, Feira agradece.