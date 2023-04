Rei Pelé já baixa no Candomblé, Umbanda e Espiritismo, diz o cordel de Maxado

A vitalidade criativa de Franklin Maxado (e também de outros poucos poetas resistentes) não deixa o Cordel se apagar da cena cultural de Feira de Santana. Dessa vez o poeta, advogado e jornalista, publica o folheto “O Rei Pelé encantou-se e já baixa no Candomblé, na Umbanda e sessão Espírita”.Trinta e duas sextilhas de pura rima, brincadeira e admiração com a figura do “Rei do Futebol”, um dos seres humanos mais conhecidos do Planeta.

Pelé virou um vodum

ou então um Orixá,

que é uma Divindade

que serve pra nos guiar.

Agora é Senhor da bola,

Protege quem quer jogar

Franklin começou a produzir literatura de cordel em 1975. Tem hoje mais de 500 títulos de sua autoria. Sua marca no Cordel é assinar o seu sobrenome MaXado com “X” que adotou por diversas razões, uma delas cabalística: “Consultei o poeta José Aras e ele somou os arcanos das letras e achou que escrito com X me daria sorte”, conta o poeta na contracapa do folheto com Pelé.

E esse culto a Pelé,

como Santo ou Orixá

somente irá pra frente,

como se pode esperar,

Porque Pelé é um astro,

Que mais e mais brilhará.

No Japão, China e Coréias,

Pelé já é quase um Buda.

Tem conduta positiva,

joga com a alma desnuda.

Tem determinação firme

E seu caráter não muda.

O folheto de cordel de Franklin Maxado, o Nordestino, está à venda no Mercado de Arte Popular, na banca de Jurivaldo Alves.