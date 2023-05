Colbert e Jerônimo juntos de novo pelo sucesso da Micareta

Oscar Marques foi um dos fundadores do MDB em Feira de Santana no tempo da ditadura militar. Chegou a ser deputado estadual. Era uma figura popular, expansiva, muito querida na cidade. Quando Modezil Cerqueira criou a revista ‘Hoje’, época da empolgação feirense com João Durval governador, uma das edições trouxe uma reportagem abordando as consequências de JD no governo sobre o barco fragilizado do MDB de Pinto, de Hosannah, Colbert, de José Falcão e além desses e iutros, incluídos na densa matéria, estava lá um boxe especial com ele, Oscar Tabaréu, como era assim chamado, entrevistado e fotografado na “Casa da Torre”, onde morava. A Casa da Torre era um palacete erguido ali defronte onde é o ‘Arnold Silva’, na nossa mutante avenida Senhor dos Passos. Oscar era fazendeiro, comerciante, foi dono do famoso cassino “Irajá”, consolidado no imaginário da cidade com a ajuda jornalística de Zé Coió em seu jornal Noite&Dia, depois festivamente homenageado com uma cerveja artesanal de alta qualidade. O Cassino Irajá era um bordel de luxo. Feira sempre teve muitos bordéis. No livro do escritor canadense Sergio Kokis , “A Casa dos Espelhos”, o narrador faz essa constatação num cenário da década de 60 do século passado, exatamente no auge dos cassinos e bordéis da Feira . “Há muitas ruas de bordéis. O que escolhemos tem a aparência de um bar aberto, com uma pista de dança e cadeiras aí ar livre, cheio de moças que conversam como passarinhos”. Oscar teve também uma ligação muito forte com a Micareta. Fazia uma festa micaretesca na casa dele para a imprensa e convidados, geralmente políticos. Há muitas fotos dessa festa muito badalada até meados da década de 80. Vai daí que Girlânio Guirra, que toca a mesma toada micaretesca e a Revista Alternativa que é um dos sustentáculos midiáticos dessa festa grandiosa, criou com o nome dele – Oscar – um troféu e uma solenidade de entrega do troféu ‘OSCAR FOLIA’ – dedicado aos “melhores” da grande festa de Feira, que este ano será entregue no dia 31 deste mês, muito provavelmente com a presença do prefeito Colbert Filho (MDB) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), protagonizando um novo encontro, institucional, igualmente movido pelo sucesso da Micareta de Feira.

Relacionado