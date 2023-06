Ao invés do ônibus da Matinha, pegou o direto pra UEFS e desceu perto do último módulo. E agora, José? Uma mocinha sentada num banco em meio às árvores, duas senhoras atravessando a rua, um rapaz no ponto do outro lado e na grama em frente duas placas emparelhadas, uma à esquerda, outra à direita, no mesmo jardim. Não eram placas do seu tempo, pensou, ainda procurando com os olhos e o corpo aonde ir. Ao auditório? lembrou-se e deslembrou-se logo, à Julieta Carteado? Não, não apeteceu. Uma chuva fina, um vento molhado vindo da Lagoa da Pindoba, Pindoba, lembrou-se do nome como um achado de memória. Talvez seja o local mais adequado a ir no campus quando não se sabe aonde ir no campus, pensou. E as placas, o que dizem? lembrou-se. Aproximou-se e fez as fotos:

