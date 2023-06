No Bar de Renatão do Parque Sabiá tem forró todo domingo em Feira

De janeiro a dezembro é possível ter forró troando em algum ponto cardeal do município de Feira de Santana. Digo forró ao vivo, no pé de parede, com sanfona, triângulo e zabumba, no mínimo. Seja em um das centenas de povoados e localidades dos 8 (oito) distritos rurais, seja em um dos bairros, periféricos e centrais, de norte a sul de leste a oeste da sede do grande entroncamento onde vivemos. O que tem de forrozeiro nessa Feira somente Santana sabe. Porém, nesse universo de possibilidades, existe uma certeza: todo domingo no Bar de Renatão no Parque Sabiá tem forró.

Renato é músico, toca o triângulo, canta, bate pandeiro, é produtor e empresário de banda, animador, ativista do forró legítimo, e dono do Bar que conseguiu ser um ‘point de sanfoneiros’ e músicos de todas os cantos já subiram no mini palco com um bom som que Renato mantém no local. Tem cerveja gelada e tiragosto. Em tempo de muita gente tem uma baiana de acarajé nos arredores.

Essa característica de ser um ponto de encontro de artistas do forró tem atraído curiosos de todo os tipos. É famoso o Bar de Renatão. O jornalista Jamil Souza ao assessorar Ylya São Paulo, escolheu o “Encontro dos Nordestinos” para o ator conhecer e encerrar um domingo de trabalho de gravações. A TV Subaé gravou no Bar de Renatão um programa gastronômico junino com a chef Mônia.

Um pequeno espaço permite a dança quando a tarde vai caindo e o forró esquentou com sanfoneiros, trianglistas, zambueiros e cantores que se revesam a depender da disponibildiade do momento. O Parque Sabiá é aquele conjunto cuja avenida de entrada-saída fica defronte ao Derba, na Avenida Transnordestina da BR 116 Norte. Não tem errada, beco ou curva. Desceu a BR, é papo reto.

Você que leu esse texto até aqui, saiba que você pode não encontrar, neste domingo, amanhã (11) exatamente o formato normal de um domingo que não seja junino. Ou seja, chegar lá ao meio dia e encontrar Baio do Acordeon solando o instrumento enquanto Renatão regula o som e “os meninos” se ajeitam para o acompanhamento, logo os outros vão chegando e quando se vê as mesas estão cheias….Estamos no período em que muitos têm compromissos profissionais. Baio, por exemplo, compondo o grupo Bambas do Nordeste está com agenda marcada para algumas cidades inclusive a capital de Sergipe, Aracaju.