Teatro no Beco da Energia

O movimento de atores, diretores e grupos de teatro em Feira de Santana tem uma tradição que o jornalista Geraldo Lima documentou uma parte dela em um livro sobre essa atividade cultural na cidade. Pelo livro vê-se que o teatro tem uma influência muito grande na estética do cotidiano feirense até porque nada mais teatral do que o comércio das ruas e nos becos de feira. Mas ao contrário da música e das artes plásticas, o teatro tem menos flexibilidade quando se trata de usar os espaços como exibição da arte. Há muito teatro nas ruas mas há pouco ‘teatro de rua’ em Feira. Conversei isso com Geraldo, sobre espaços alternativos. No dia-a-dia, o Beco da Energia encena o próprio Beco da Energia mas o teatro pode imortalizar aquela cena urbana. Além do grafite, da música e dança, levar o teatro ao Beco da Energia pode ser uma desafiante tarefa cultural em tempos de Lei Paulo Gustavo.

