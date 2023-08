A Leoa, Juraci e o Vaqueiro

‘A Leoa’ está afixada na parede do hall interno da Câmara de Vereadores, um antigo prédio onde funcionou a Cadeia Pública, há muito tempo, quando Feira de Santana era ainda uma província, não que ainda não seja, o que desagrada a uns e agrada a outros como eu que gostam do jaleco e dos cavalos nas ruas da metrópole. Até Jesus foi chamado de Leão de Judá, o que prova a universalização desse animal afro-asiático como símbolo do poder, sabedoria e outras virtudes humanas. Essa Leoa que vê-se no interior da Casa da Cidadania já foi Leão, sim. Mas não há placa que determine o sexo. A única placa próxima ao adereço indica a “saída”. “Para os descontentes”, completa o guarda municipal Bico-de-Bule que retornou ao trecho

Tia Cláudia do Beco da Energia entendeu logo a grandeza de Juraci Dorea e preservou, com todas as forças e autoridade, uma das pinturas assinadas por ele na parede de seu ponto de cultura em um dos eventos promovidos naquele espaço pelo saudoso Márcio Punk. Sobre Márcio, em tempo: está sendo ‘negociada’, para acontecer, breve, a entronização de uma escultura com a imagem dele no Beco. Quanto à pintura de Juraci…saia daí e vá conhecer presencialmente! O Beco é Nosso.

Escultura do Vaqueiro que ganhou prêmio do concurso da Prefeitura de Feira de Santana está jogada em um depósito de tranqueiras sabe-deus-onde.Nós paramos de cobrar. A insensibilidade ganhou. Mas a escultura está lá e um dia ela sai do monturo…um dia…quem sabe?