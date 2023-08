Grafites no Beco da Energia, de protestos a homenagens

A foto é uma homenagem óbvia e emotiva, basta ler o que está escrito nos rostos dos ursinhos: Punk Rock, OBecoéNosso e Punk Vive! Fica defronte à Casa de Tia Cláudia, ponto cultural de onde se irradiou os primeiros flashs do Beco da Energia na grande cena de cultura de rua brasileira. Os grafites, a arte plástica nas paredes, inclusive as internas, são peças de arte preponderantes na imagem e no potencial de produção cultural que isso propicia. O ciclo de renovação de grafites tem sido espontâneo e perdeu muito da visibilidade que a animação de Márcio Punk imprimia naturalmente ao Beco. Mas nunca deixou de haver renovação. Há sempre novidade. Sim, e os grafites de protesto? como eu ia dizendo, VISITE O BECO DA ENERGIA e dê uma boa olhada, você os verá.

