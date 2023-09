Lá na Praça do Cordel/

não pode beijar ninguém/

porque até fiscal tem/

olhando o nosso papel/

Sou romântico e menestrel/

beijo porque sei amar/

E alguém veio me reclamar/

e praticou uma besteira/

Na Feira do Livro em Feira,

é proibido beijar?

O poeta repentista e violeiro Zé Francisco foi convidado a se retirar da Praça do Cordel da FLIFS por uma das coordenadoras do evento promovido pela UEFS e parcerias após ser “flagrado” beijando uma namorada no local onde ele expunha cordéis e livros de poesia publicados ao longo de mais de três décadas na arte. O poeta “juntou os troços” e desocupou o espaço que foi logo ocupado por outro. Zé Francisco participa desse evento desde as primeiras edições. Em 2013 o BF registrou uma cantoria dele nessa Feira do Livro de onde ele foi expulso injustamente Em casa, Zé Francisco escreveu os versos acima. “Sem mágoas, eu já era poeta quando a Flifs nem existia“, e deu uma risada, sinal de que não se abateu apesar da humilhação.