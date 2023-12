Professor Novaes e Cescé Amorim, a foto

Professor Carlos Novaes é um carioca que, por vocação e talento, sem comendas, títulos ou honrarias, é hoje um patrimônio material e imaterial, popular e erudito, dessa Feira de Santana contemporânea, a Feira da Artêmia Pires e do Boulevard. Deste, o mercadão moderno e climatizado do varejo feirense, o Professor é uma espécie de fundador benemérito, acionista cativo, entidade onipresente nos seus corredores, cafés e livraria, chás e conversas com a fauna frequentadora. Ele e Cescé Amorim são parceiros, ou melhor, foram. O Professor largou a flauta e as noites feirenses e dedicou-se à Matemática. Essa foto é de 2018.

