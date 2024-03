A música “Bidodecafônica” do Professor Novaes

O Professor acompanhou Cescé em algumas noitadas feirenses em décadas passadas, dominava a flauta transversal, conhecia o violão, tocou em sinfônicas. Eu sabia dessa sua incursão pela arte musical, por isso lhe disse, meio para cortar o silêncio sepulcral que pairava sobre as mesas do Dom Café, naquele dia vazias e sonolentas como o shopping: Professor , o Sr. deve retomar a música! Ele bateu na mesa. Um jeito próprio. De súbito, mas sem agressividade, a pancada harmonizada por um riso irônico e um comentário geralmente concludentes. Mais do que músico, ele se aventurou numa criação musical completamente fora dos padrões. Como ele fez com a matemática. O professor Carlos Novaes alterou, “mas sem modificar, o sistema dodecafônico, aproximando-o do sistema musical oriental”. Cria a música “Bidodecafônica”, que utiliza 24 notas, “com doze notas a mais, livres”.

Está tudo nesse livro graficamente simples (encadernado com espiral,como um caderno) que me chegou poucos dias depois, pelas mãos solícitas das “meninas do café”. No livro a ideia do Professor Novaes é explicada também com tabelas, muitas figuras e registra uma ampla bibliografia, mais de 50 publicações consultadas. É livro catalogado na Biblioteca Julieta Carteado, na UEFS, e foi publicado em 2001, pelo então Núcleo de Editoração Gráfica que é hoje uma profícua Editora, capaz de fazer uma segunda edição de um livro instigante e peculiar.