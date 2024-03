“Getuliar o que há de bom” como num jardim botânico

Depois da Caixa D’Água do Tomba, as árvores da avenida Getúlio Vargas formam um outro grande “consenso feirense”. Isso ficou visível na indignação e mobilização que causou, em todas as classes sociais, aquela lamentável pretensão da Prefeitura de substituir o canteiro central pelo asfalto e meio-fio de um BRT. A cidade tem um sentimento especial pela avenida. “Getuliar o que há de bom” , parodiava-se Djavan, num tempo sem Artêmias nem Fragas Maia. Hoje o “verbo” está em desuso mas a avenida não., muito ao contrário. E a alameda, essa cada dia mais importante para a saúde, a estética e o status ambiental da cidade. Essas árvores da Getúlio precisam ser catalogadas, inventariadas e identificadas com seus nomes em plaquetas visíveis para o publico, como num jardim botânico.

