Passarela Conceição Lobo completa 31 anos

Conceição Lobo foi uma repórter e produtora de tevê que morreu, repentinamente, em plena vitalidade profissional, em 1993, quando faria 30 anos de vida. Trabalhou na Tv. Subaé, Feira HOJE e outros órgãos de comunicação da época. Deu nome a essa passarela que liga a Cidade Nova ao Campo Limpo, inaugurada há 31 anos, em 1994.

João Durval preparava-se para deixar a Prefeitura e disputar o governo do Estado com Paulo Souto. O jornalista Kelmo Bernardes, à época um garotão, lembra que esteve presente na festa com o ‘Trio Elétrico Maria Fumaça’ de Agnaldo Brandão, e Banda Papaléguas, de Salvador! A passarela é inspirada nas primeiras de Salvador, idealizadas por João Filgueiras Lima, o Lelé, que no governo de Mário Kertész, meados da década de 1980 revolucionou o urbanismo da capital baiana. Leveza, simplicidade e sintonia com a paisagem urbana foram algumas das razões do sucesso do equipamento que, apesar do descuido com a aparência e suas cores, ela parece bem mais jovial do que suas companheiras nesta grande BR que corta a cidade.

As últimas passarelas construída nesse trecho urbano da BR-116 Norte, também chamada de avenida Transnordestina, são do tipo dessa com inúmeras rampas, pintadas de amarelo “Cheguei Brasil” e montadas com vigas pre-moldadas de concreto pesado.

Registro aqui, amigo velho e colega Carlos Geilson, que em duas audiências públicas promovidas em Feira para falar sobre o projeto do DNIT para a avenida Contorno Leste, também chamada Avenida Eduardo Fróes da Mota, nós alertamos sobre esse detalhe que não é um qualquer, mas contrastante com um padrão de urbanismo que se deseja para a nova avenida.