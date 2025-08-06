A visita de Lipe Brasil à terra de Luiz Gonzaga

Sólido empresário do ramo imobiliário em Feira de Santana, Lula Brasil é apaixonado pelas “coisas do sertão” e incorpora todas elas no próprio jeito de ser, simples,

sertanejo “sem besteiras” , bem humorado mas firme nos negócios e louco por forró e sanfona. Louco por música,.causos, piadas do Nordeste, pela cultura da região. É desses em que cabe aquela palavra, hoje em desuso mas define bem, um aficcionado pelo Nordeste. Numa fazenda que ele tem aqui na Bahia, fim de semana liga a “amplificadora” e distribui forrós clássicos pelas caatingas da propriedade. Pelos arredores já sabem, “Seu Lula taí”. O filho, Lipe Brasil, herdou a veia musical do pai e avô Roldão Brasil. (A história de Roldão na música e em Feira é capítulo a ser escrito com mais vagar.) Lipe toca sanfona e acompanha o pai nas “viagens” por histórias e músicas sertanejas que Lula gosta. Essas fotos foram em Pernambuco, na terra do Rei: “Fui mostrar a ele minhas origens, de Salgueiro a Bodocó, Januário é o maior…”, diz o pai orgulhoso.



