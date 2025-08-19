Dedé Faisão, Zezé e a rua Saia Azul

Hoje no Pauta Livre do programa radiofônico Acorda Cidade (Rádio Sociedade FM) o repórter Ed Santos ouviu a reclamação de um morador da rua Saia Azul, no bairro Santa Mônica Dois (fora do Anel do Contorno) sobre um terreno baldio utilizado como lixão pelos próprios moradores. De quem é o terreno?

Na semana passada o jornalista e romancista Jailton Batista lançou mais um livro com ambientação e personagens montados sobre figuras reais ainda vivos na memória popular de Feira de Santana. No penúltimo livro, esse escritor e jornalista provocativo utilizou uma figura muito presente na história da cidade, o interventor, vereador e professor Joselito Amorim. Também lhe mudou o nome e, com maestria, que refina com dedicação, entrelaçou realidade e ficção. Nesse d’agora, parece ter sido ainda mais feliz na escolha da trama e do personagem central, que como mostra essa coincidência “lítero-radiofônica’ ainda está bem viva – O Funeral do Faisão – quem é Dedé Faisão?

Zezé Falcão foi um famoso e rico agiota sequestrado em Feira de Santana e supostamente assassinado, embora o corpo nunca foi encontrado.