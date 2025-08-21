Asa Filho abre ‘Folia de Reis’ em pleno agosto: festival de diversidade da cultura e folclore

O poeta e dirigente do espaço Cidade da Cultura, no Conjunto João Paulo, em Feira, aprontou mais uma nas suas estripulias como mestre de cultura popular e abre hoje, 21 de agosto, uma Folia de Reis que vai até domingo, culminando com uma caminhada que, de certo modo, substitui a antiga Caminhada do Folclore que existiu sob a batuta da UEFs/Cuca, criado e impulsionado na gestão de Selma Moraes. Mas Asa identifica o evento com a Festa de Reis de Tiquaruçu, distrito rural feirense onde nasceu o ativista cultural, compositor e estrela em um filme documental sobre Feira de Santana, “O Tabaréu Urbano”. Os mais conservadores e críticos não concordam com a Folia de Reis em pleno mês de agosto, para esses ela deve se realizar em janeiro mesmo como reza a tradição, mas não podem negar que trata-se de um evento que preenche a lacuna de eventos de rua e de cunho popular. Além disso, tem demonstrado vigor, estando já na décima-quarta edição. Saiu até no G1 onde você pode ver a programação completa (clique aqui) mas lhe adianto que tem, além da caminhada, tem forró com Neném do Acordeon, Pititiu, O Reisado de São Vicente, samba-de-roda, pífanos, teatro e o próprio Asa, grande performático e intérprete musical, um multi artista. Os Reis Magos já estavam a caminho de Jesus no mês de agosto, em janeiro próximo pode ser em Tiquaruçu. Quem sabe?

