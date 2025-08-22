“Cobrador, vou ficar na passaLera“. Ninguém chama passarela pelo nome de batismo. PassaLera é passarela, e pronto, é suficiente. Essa chama-se oficialmente Passarela Jornalista Conceição Lobo. Ninguém a chama assim a não ser nós, seus colegas e na linguagem oficial das publicações, petições ou documentos técnicos e aduns. Foi a primeira construída nessa Feira cortada por rodovias. Conceição trabalhou na produção jornalística da tevê Subaé, era uma profissional intensa, dedicada. O equipamento liga um lado a outro da BR-116, a Cidade Nova ao Campo Limpo, trecho duplicado até a UEFS que ganhou depois, já no atrapalhado governo de Clailton Mascarenhas, o nome municipal de avenida TransNordestina. Como o Anel do Contorno, que é também é Rodovia federal e se chama oficialmente Avenida Eduardo Fróes da Motta, sendo seu maior tráfego o urbano, inclusive o trecho Leste onde espera-se a obra de duplicação e suas passaRelas ou PassaLera, tanto faz, o importante é que sejam charmosas como essa que homenageia nossa colega.

