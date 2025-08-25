Esta ExpoFeira que começa dia 7 de setembro deverá ser a décima-quinta que Zé Ronaldo participa como prefeito de Feira, ou seja, como gestor principal deste evento que tem mais de cinco décadas de existência. A ExpoFeira foi criada numa época em que os negócios da pecuária nordestina “passavam” por Feira de Santana. A cotação do preço da arroba do ‘boi gordo’ de Feira era palavra final no Brasil. A cotação saía, diziam na época, de um ‘Café São Paulo’ que havia na Conselheiro Franco, perto da Euterpe, onde se reuniam os mais poderosos criadores da região.

Havia uma orgulhosa elite pecuária, ciente de suas posses e poses muito acima da média dos tabaréus. Essa elite deu vida ao Parque de Exposições. O criador Gil Porto, um deles, deixou em livro a memória dessa época. A área do Parque foi doada pelo pai do atual presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins.

Esse entusiasmo do agro na Feira, que até então ainda eram chamados de “ruralistas”, fez surgir iniciativas empresariais ousadas como a de Amélio Amorim construindo o Complexo Carro de Boi, em alto padrão de luxo e ostentação, e inúmeras residências com arquitetura diferenciada e estilosa se espalhavam em bairros como a Santa Mônica e na avenida Maria Quitéria. Nessa avenida, a residência do agro empresário Pipiu Bahia (que era descendente direto do Coronel Bernardino) se destacava.

O evento desse ano talvez não tenha a ilusão de que vai ser uma “Maga” nordestina (“Torne a ExpoFeira Grande Novamente”, o “Poder para os Pecuaristas” ou algo assim). Mas, apesar do tarifaço dos EUA, existe hoje um ambiente político propício para uma aparição midiática mais intensa de representantes desse agro empresarial da extrema direita, com Ronaldo Caiado e o campo político de ACM Neto à frente, sem falar em João Martins que possibilitou uma “grande virada” no Parque ao viabilizar a escola zootécnica que está em implantação no local e que pouco tem aparecido no noticiário. O espaço do “agro familiar”, os pequenos e médios criadores, embora venha crescendo ao longo dos anos e receba incentivos do governo do Estado, de certa maneira, ainda fica à margem do protagonismo das grandes investidores rurais. Cabe a Zé Ronaldo fazer o equilíbrio.

Fotos: Jorge Magalhães/Secom e ArquivoBF