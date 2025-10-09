Uma Loja vai surgir do Ponto do Zequinha

Cinco anos depois da morte do lendário barman de Feira de Santana, Zequinha Coutinho, o lugar onde era o seu frequentado ponto será reaberto, reformado e destinado a um outro ramo do varejo. O Ponto do Zequinha vai se tornar uma loja comercial cujos produtos que serão vendidos nem os próprios donos sabem pois quando foi feita a negociação com a família nada disseram. E como tudo naquele ponto acontece, o mistério será desvendado quando a reforma for se mostrando e cada vez mais poucos se lembrando que ali foi o Ponto do Zequinha. E uma loja surgirá ali. C’est la vie, talvez dissesse o churrasqueiro afiando a faca e debochando das virtudes e defeitos de clientes que adoravam sua sinceridade dourada como as gorduras das picanhas e das cervejas que servia. Bateu saudade do velho Zeca. As fotos são de Edvaldinho Peixoto.

