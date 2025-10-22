/ Publicado em Colunistas, Destaques, Home

Limão Drink’s

E o Limão?                                                    Bigodinho de Ouro abre aquele sorriso, maneira o corpo num gingado solene para o cumprimento, pergunta  já indo embora pelo calçadão da Senhor dos Passos. Respondo com outra pergunta, razão da dele:                             “O que eles vão fazer?” .                                             E ele, franzindo os ombros e espalmando as mãos:                                                                        Vão procurar um Laranja Drink’s!        Explodimos em risadas e cada um foi pra seu lado. É a Feira

Jânio Rêgo
