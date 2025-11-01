Por muitos anos, a segunda-feira, mesmo com a feira-livre já desfalcada e deslocada para o Centro de Abastecimento, permaneceu sendo o dia de maior movimento no comércio antigo do centro da Feira de Santana. Hoje esse dia é o sábado. Caminho na avenida Senhor dos Passos ouvindo ‘dialetos’ da região, aquele de Riachão, aquela de Santo Estevão, aquele de Antônio Cardoso. A Feira grande vem aos sábados, embora a segunda-feira tenha algo de sagrado no espírito da cidade comercial. Por isso tem o Samba na Praça do Tropeiro.

