No Bar de Geraldo defronte a Chico Duda

BAR DE GERALDO – Zimar Colombo, é filho de Zé Colombo e Helena, neto de Seu Totô ou Cristóvão Colombo. Não saberia isso, sequer faria uma foto dessa, enquadrando inclusive o antigo Bar de Chico Duda, se não estivesse no “Bar de Geraldo”.

Meu avô, que sabia mais da história de Mundo Novo do que do “descobrimento das Américas” dizia o nome naturalmente enquanto eu ouvia, com pejo, o nome do navegador e até preferia que a cidade do Mundo Novo fosse mesmo Doutor Severiano. Seu Totô, figura influente, empreendedor, um pioneiro do arruado rural de terras férteis e águas rasas.

Parentescos e amizades se descobrem em bares também. No “Bar Don Juan”, um dos livros maiores da literatura brasileira, Callado dá um curso sobre o Brasil. Griecco talvez dissesse “a biblioteca também está nos bares”.

Descobri, então, com essa chave genealógica, que eu e Zimar somos primos próximos. Geraldo despachava naquele ponto onde hoje está o laboratório de Lobinho, quando o conheci. Aqui ainda estamos na mesma praça, mas invés da Igreja, à nossa frente, do outro lado, está, em amarelo, o histórico, o antigo Bar de Chico Duda. Somos primos porque Helena, mãe dele, era filha de Macrina, irmã de meu avô Chico Petronilo, todos da Catingueira.

Estando em Mundo Novo de Doutor Severiano, no Bar de Geraldo, Geraldo Sanfoneiro.