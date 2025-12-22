É qualquer coisa menos caramanchão

CARAMANCHÃO PELADO – Esses caramanchões, da praça da Kalilândia, têm mais de uma década.

Mas nenhuma trepadeira cresceu enlaçada em seus troncos para formar sombra e embelezar o ambiente.

{[Construção rústica, de ripas ou estacas, geralmente recoberta de planta trepadeira, situada num parque ou jardim; camaranchão}]

Mas há a sombra das árvores…são caramanchões sem função de caramanchões. Falta identidade, o que, cá prá nós, é uma característica da inquieta cidadania feirense.

Mas são bonitos, enfeitam…mas precisam assumir suas identidades de caramanchões. Se respeitem, vocês são caramanchões!

Tem caramanchão pelado, sem o tecido das folhas e flores trepadeiras, nus, em todos os cantos do enorme município que é Feira de Santana. Cultivamos a “cultura do caramanchão” sem a sombra, sem flamboyant, sem trepadeira.

Tem caramanchão pelado no centro da Feira, tá pelado o de Candeia Grossa, onde quer que a Prefeitura faça uma praça eles estão no projeto. Mas sem trepadeira, sem sombra.

São tudo, menos caramanchão.