A CANTORIA DE DOUTOR DORACIANO – Se olhar direitinho, Pau dos Ferros é a cidade mais genuinamente sertaneja do Rio Grande do Norte e dos aceiros do Ceará e Paraiba. A começar pelo nome, tradução de toda a civilização do couro e do vaqueiro que ainda perdura nitidamente por aquela região onde a cidade pontua.

Qual outra cidade pela ‘tromba do elefante’, incluindo Mossoró, que é paraíso do repente, tem um verdadeiro festival de cantadores repentistas de viola no meio da praça num dia de feira tradicional da cidade a não ser PDF?

O Projeto Cantoria na Feira resiste há mais de uma década assim. No dia desse registro cantaram sete duplas de violeiros, todos da região, o mais distante veio de Russas, no Ceará.

Segure o remo da canoa meu amor Segure o remo pra canoa não virar Segure o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar

A resistência da cantoria em Pau dos Ferros tem um pilar: um desses aficcionados, apologistas do repente, do repique das violas, canções e estilos, através dos quais a arte popular se propaga e se eterniza.

Em Pau dos Ferros, ele assiste a cantoria e distribui com o locutor os envelopes onde estão motes, temas e estilos que serão seguidos pelos artistas. Meu primo Juscelino Rego me informou quem é o mecenas, com fartos elogios: é Doraciano Freire do Nascimento, procurador de Justiça, aposentado. Mora em Pau dos Ferros.